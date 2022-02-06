В ближайшее время Украина не вступит в Организацию североатлантического договора. Как пишет Лента, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу France24.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», – сказал Джоанэ.

В частности, он отметил, что для возможности вступления Украины в блок должен быть консенсус, которого до сих пор не наблюдается между членами НАТО. В то же время замгенсека опроверг слухи о расколе внутри альянса из-за помощи Киеву.

«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», – отметил Джоанэ.

Он также подтвердил, что члены альянса не будут участвовать в военных действиях в Украине.