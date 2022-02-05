По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, в нынешних условиях, колонизация Марса может стоить 1 трлн долларов. Запуска одной ракеты будет недостаточно.
Как пишет UA.NEWS, об этом говорится в интервью Маска для ученого Лекса Фридмана.
«Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На данный момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям нужно медицинское оборудование, средства коммуникации», — отметил Маск.
По словам Маска, в будущем он планирует построить города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные* фермы. Последние же будут работать на солнечной энергии. Это, со своей стороны, поможет обеспечить необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечит людей на Марсе едой.
Начать высадку людей на Красную планету предприниматель планирует в течение следующих 5-10 лет.
*Гидропоника — выращивание растений на питательных растворах без использования почвы.
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