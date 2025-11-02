Бородянський районний суд виправдав росіянина у справі про мародерство під час окупації Київщини

Суд у Бородянці виправдав військовослужбовця Росгвардії Євгєнія Мурзінцева, якого звинувачували у порушенні законів і звичаїв війни та в крадіжці майна з приватного будинку в селі Блиставиця під час окупації в 2022 році.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 30 жовтня.

За даними слідства, у період з 24 лютого по 31 березня 2022 року Мурзінцев у складі військової частини 6720 Росгвардії брав участь у вторгненні на територію Київської області. За версією обвинувачення, він проник до приватного будинку в Блиставиці та викрав звідти шліфувальну машинку, шуруповерт, електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор, відеокамеру, а також чоловічий одяг — куртки, светри, штани, взуття та інші речі.

Власниця будинку покинула село 26 лютого, а повернувшись у середині квітня після деокупації, виявила вибиті ворота й двері, перевернуті речі всередині, окоп на подвір’ї та залишки російських сухпайків.

Свідок, який перебував у селі під час окупації, розповів суду, що бачив російських військових, які заходили до будинку сусідки. Після звільнення села він знайшов на городі табличку від російського БТРа з номером військової частини та прізвищем відповідальної особи.

Пізніше білоруські телеграм-канали оприлюднили дані про посилки, які російські військові масово відправляли з Мозиря. Серед них була і посилка Мурзінцева вагою 24 кг з описом вкладення «речі», адресована до Рубцовська Алтайського краю РФ.

Суд визнав доведеним факт перебування Мурзінцева на території України в складі окупаційних сил і встановив, що він дійсно відправив посилку. Однак, на думку суду, доказів того, що речі були викрадені саме ним, недостатньо.

Мурзінцева виправдали за недоведеністю вчинення інкримінованого злочину.