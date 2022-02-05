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Украинцы жалуются на облгазы, которые якобы присылают завышенные суммы в платежках. Несмотря на то, что клиенты передают показания счетчиков вовремя, облгазы выставляют счета с завышенными цифрами. В результате Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) назначила внеплановые проверки 29 облгазов.

Как пишет профильное издание ГазПравда, в их консультационный центр массово поступают жалобы на облгазы, пишет Обозреватель.

"Облгазы игнорируют своевременно переданные домохозяйствами показатели счетчиков. В то же время потребителям выставляются другие показатели – значительно выше", – поясняют они.

Тут стоит отметить, что облгаз выставляет счета, однако получает средства только за доставку голубого топлива. Оплату за газ как товар получает поставщик голубого топлива. У большинства украинцев это связанные с облгазами газсбыты (принадлежат предпринимателю Дмитрию Фирташу, который находится под санкциями СНБО).

По решению НКРЭКУ проведут внеплановую проверку таких компаний: "Винницагаз"; "Волыньгаз"; "Годячгаз"; "Днепрогаз"; "Днепропетровскгаз"; "Донецкоблгаз"; "Житомиргаз";"Запорожгаз"; "Ивано-Франковскгаз"; "Киевгаз"; "Киевоблгаз"; "Кировоградгаз"; "Кременчуггаз"; "Криворожгаз"; "Лубнигаз"; "Львовгаз"; "Мариупольгаз"; "Николаевгаз"; "Одессагаз"; "Полтавагаз"; "Ровногаз"; "Сумыгаз"; "Харьковгаз"; "Закарпатгаз"; "Харьковгоргаз"; "Херсонгаз"; "Хмельницкгаз"; "Черкассыгаз"; "Черниговгаз".

Что делать, если облгаз заставляет переплачивать

Получив платежку за газ, нужно проверить, соответствует ли указанный объем потребления газа в платежках с той цифрой, которую вы передавали в облгаз. Если суммы разные, нужно повторно отправить показания счетчика, а также обратиться в компанию с просьбой провести перерасчет.

В случае, если облгаз отказывается провести перерасчет, вы можете проверить проверку показания счетчика. Также можно обратиться с жалобой в НКРЭКУ (его можно подать устно, позвонив на номера 380 (44) 204-48-94, 204-70-27).

Как сообщалось ранее, в Украине не хватает около 2 млрд кубометров газа. Дефицит может привести к ограничению потребления для промышленности, необходимости потратить миллиарды долларов на инвестиции, или необходимости "договариваться" с населением о сокращении потребления.
ForUm

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