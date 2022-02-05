План российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Этап 1 - Сдача городов

Согласно плану, полученному Bild от службы иностранной разведки, российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны после уничтожения украинских сил в полевых условиях.

Впоследствии в городах будут активизированы уже завезенные агентурные ячейки и лояльные Путину политики и, кроме того, "агенты спецслужб проникнут в города". Перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.

В дальнейшем российским спецслужбам предстоит "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

Согласно отчету разведки, доступному Bild, эта практика будет использоваться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины "мирным путем" не перейдут под контроль России.

2 этап - Созыв "Народной рады"

После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под контролем России, путинский режим планирует создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду".

Он должно заменить настоящий парламент, Верховную раду, а затем объявить его недействительным. Спецслужба делает вывод, что "эта Народная рада станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами".

Из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, эти "бюрократические маневры" придадут перевороту российских оккупантов "видимость демократии и права".

Такие действия будут сопровождаться массированными пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".

Секретная служба уверена, что тогда самая темная часть плана Путина будет приведена в действие. Потому что у нового марионеточного правительства будет только одна задача: сломить сопротивление миллионов украинцев российской оккупации.

В секретном отчете сказано буквально: "Задачей этого органа будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость".

Далее в сообщении говорится, что "лагеря для содержания проукраинских активистов" уже планируются и составляются списки тех, кто будет заключен в лагеря.

Остальное население будет угнетено и терроризировано массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб до тех пор, пока сопротивление русским оккупантам не будет сломлено. Подавление демократического движения после сфальсифицированных выборов в Беларуси в 2020 году может служить образцом.

Секретная служба заключает: "Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти".

Цель: новое "союзное государство"

Согласно данным Bild, "Российская федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине". Российский президент Владимир Путин поставил перед ним задачу "вербовать украинских политиков и устранять противников Кремля".

Перед вновь созданным "полицейским государством" в Украине будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России". Таким образом, целью Путина является "союзное государство", состоящее из сегодняшних Украины, Беларуси и России с местными марионеточными режимами, основанными на советской модели, и центральным управлением из Москвы.

Также основываясь на последних выводах о запланированном подавлении украинского населения, спецслужбы, которые предоставили информацию Bild, называют "полномасштабное вторжение в настоящее время наиболее вероятным сценарием".

Атака может начаться уже в феврале

По данным спецслужбы, это произойдет "в феврале, но не позднее марта", "если Путин не передумает".

На вопрос Bild в российском посольстве заявили, что сценарий вторжения и путча представляет собой "странную смесь домыслов и слухов", которую "посольство принципиально не комментирует".