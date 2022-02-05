Потребителей газа беспокоят вопросы, связанные с платой за доставку газа. Если со стоимостью самого газа, которую они платят компаниям-поставщикам, более-менее все понятно, то по стоимости распределения (доставки) газа часто возникают вопросы.

Как пишет Today.ua, издание ГазПравда разъяснило потребителям, как она начисляется, и от чего зависит размер минимальной платы.

В первую очередь потребителям следует знать, что даже при условии нулевого потребления газа придется платить за его доставку. От уплаты освобождаются только те пользователи, которым официально была прекращена поставка (распределение) газа.

"Обращаем внимание, газоснабжение должно быть не просто прекращено (опломбировано), а также должен быть расторгнут договор по распределению газа", - пишут в ГазПравда.

В остальных случаях, если договор о газоснабжении не расторгнут, потребитель должен платить за доставку газа. Даже при условии нулевого потребления есть минимальные годовые нормативы потребления, по которым должна быть оплачена эта услуга.

Эти нормативы таковы:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Однако это - минимальные годовые объемы потребления для различных групп пользователей. На самом деле, у подавляющего большинства потребителей за год получаются гораздо большие объемы. Именно, исходя из них, и определяется плата за доставку для каждого домохозяйства.

Берется месячный объем потребления и умножается на тариф на доставку газа, действующий в конкретном облгазе

Почему плата за доставку не соответствует объему газа, потребленного за месяц?

Здесь все очень просто. Ежемесячная плата за доставку газа исчисляется по формуле: О/12 х Т, где Т-тариф на доставку газа в конкретном облгазе, О – объем газа, потребленного за предыдущий год.

Например, за основу расчета платы за доставку газа на 2022 год взят объем газа, потребленный с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Этот объем делится на 12 и таким образом выходит объем месячного потребления в прошлом году. И именно этот показатель берется для расчета платы за доставку в нынешнем году. Поэтому объемы месячного потребления могут не совпадать. Такова методика расчета.