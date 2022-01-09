В Киеве иностранцы похитили бизнесмена из Полтавской области, угрожали его убить, а тело выбросить в Днепр, и потребовали выкуп, чтобы этого не произошло.

Как пишет Апостроф, об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска в Telegram-канале.

Известно, что 55-летний предприниматель из Полтавской области перестал выходить на связь со своими близкими, после чего они обратились в полицию.

Оперативники установили, что автомобиль исчез в одном из городов Киевской области.

Правоохранители выяснили, что группа лиц кавказской национальности заранее спланировала и тщательно подготовилась к операции по похищению и шантажированию бизнесмена: они приобрели резиновую лодку, трос, гантели и другие вещи для совершения жестокого преступления. Украв жертву, они планировали получить выкуп от мужчины, затем убить его, а тело выбросить в Днепр.

Оперативниками было установлено местонахождение потерпевшего, после чего он был освобожден. Также был изъят ряд вещественных доказательств совершения преступления, среди которых и транспортное средство на котором передвигались преступники и перевозили мужчину. Благодаря слаженной работе оперативников, убийство удалось предотвратить.

Действия преступников квалифицируют по статьям 115 (Умышленное убийство), 189 (Вымогательство), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в составе организованной преступной группы.

Полицейские устанавливают круг причастных и заказчиков преступления.