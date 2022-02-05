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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что для вступления в НАТО стране необходимо провести реформы.

Как пишет Хвиля, об этом он сказала в интервью ведущей ток-шоу "Право на власть" Наталии Мосейчук.

Американский дипломат подчеркнула, что присоединение к НАТО, ЕС или любой из других западных организаций является "нелегким".

В то же время Украина, по ее словам, прошла "длинный путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый новый год, и которая говорит: здесь такие совместные тренировки и учения мы проводим, там будет такое взаимодействие..."

Недавно Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО, что позволяет "даже большую интеграцию, с натовскими системами, а также позволяет проводить больше общих тренировок и других взаимодействий".

"Также есть некоторые реформы, которые еще предстоят, и они касаются не только оборонного сектора, а также сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", — подчеркнула Квин.

Она предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго", но выразила убеждение в том, что "цель западной интеграции стоит этого".

"Я бы здесь поощрила Украину продолжить работать, что приведет ее к этой цели", – добавила поверенная США в Киеве.

Дипломат также указала, что у НАТО нет требований о том, что "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". "Другими словами, что границы незыблемы", — уточнила представительница США.

Впрочем, продолжила Квин, существует традиция, согласно которой подобные "вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО".

"Поэтому, конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия могут быть решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт", — подытожила она.
ForUm

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