Украина имела много шансов привлечь к уголовной ответственности президента РФ Владимира Путина за преступления, совершенные агрессором на Донбассе. Впрочем, в 2014-2016 годах страна не обращалась в Международный уголовный суд, чтобы предоставить юрисдикцию по расследованию вражеских действий на нашей территории, отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет ASPI.

"Украина не обращалась в 2014-2016 годах в Международный криминальный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование именно агрессии на нашей территории. Мы обращались по поводу Майдана. Мы, кто обращался, считают, что это преступление против человечности. Чтобы не путали. Не человечества, а человечности. То есть гуманного отношения к человеку. Что касается военных преступлений – мы давали отдельную возможность этой юрисдикции. Однако Международный уголовный суд по сей день не расследует и не имеет юрисдикции расследовать само преступление агрессии", – рассказала Анна Маляр. Она подчеркнула, что Международный уголовный суд в Гааге, руководимый Римским уставом, распространяет свою юрисдикцию на четыре преступления: против человечности, военные преступления, геноцид и агрессия. Она считает, что именно за агрессию, прежде всего, должны наказать главу Кремля и все военно-политическое руководство России.

Напомним, Анна Маляр заявляла о том, что Украина не будет отказываться от евроатлантических устремлений и российский президент Владимир Путин это очень хорошо осознает. Также Анна Маляр считает, что Украине не следует учитывать попытки РФ заблокировать нашей стране путь в НАТО, просто нужно двигаться своим курсом, готовясь к членству в Альянсе, которое Киев может получить в любой момент.