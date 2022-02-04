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Согласно протоколам, если с 10 дня после появления симптомов болезни в течение 3 дней симптомы отсутствуют, самоизоляцию можно завершать, сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Если у пациента нет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы – если с 10 дня на протяжении трех дней отсутствуют симптомы», – сказал он.

Если пациент решил сделать ПЦР-тест, и он оказался негативным, это также является основанием для прекращения самоизоляции.

При этом следует помнить, что такое тестирование можно проводить по меньшей мере через 10 дней после первого ПЦР-теста.

После завершения самоизоляции делать ПЦР-тест, например, для выхода на работу, необязательно.
ForUm

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