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Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.

Об этом шла речь в телефонном разговоре президентов, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.

Вопросам энергетической безопасности было уделено отдельное внимание.

 «На фоне рисков безопасности, связанных со строительством «Северного потока-2», важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства. Зеленский проинформировал об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнении Минских договоренностей.

Лидеры затронули вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности.

Президент Украины высоко оценил поддержку со стороны Словакии европейских и евроатлантических устремлений нашего государства.
ForUm

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