Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщает, что в охотничьих угодьях Киевщины зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней среди диких кабанов.

Из патологического материала двух трупов диких кабанов, обнаруженных в угодьях Обуховского районного охотничьего хозяйства – обход № 1 (урочище «Лан» между с. Первое Мая и с. Шевченково и между с. Березово и с. Копачев) Обуховского района Киевской области, при молекулярно-генетических исследованиях выделена ДНК вируса АЧС.

Территория обхода № 1 Обуховского районного охотничьего хозяйства объявлена эпизоотическим очагом. Также утвержден план мер по недопущению распространения африканской чумы свиней.

К зоне защиты отнесена территория Обуховского районного охотничьего хозяйства, населенные пункты Обуховского района (с. Первое Мая, с. Шевченково, с. Застугна, с. Копачев) и Козинской поселковой территориальной общины (с. Березовое, с. Старые Безрадичи ) с прилегающими к ним территориями.

В зону надзора вошла Васильковская городская территориальная община и часть города Васильков (территория ограничена ул. Владимировская, ул. Донбассовская, ул. Тракторная), с.Большая Ольшанка, с.Яцки, с.Тростинка, с.Барахты, с.Погребы, с.Заречье , с.Большая Бугаевка (все – Васильковский район Киевской обл.)

В Обуховском районе в зону надзора вошли следующие села - Малая Ольшанка, Долина, Гусачевка, Григоровка, Матяшевка, Ленды, Красная Слободка, Степок, Германовка, Деремезна, Нещеров, Таценки, Деревяна, Козиевка, Гвоздов, Рославичи, Паращина, Большие Дмитровичи, Малые Дмитровичи, Подгорцы, Романков, Креничи, Новые Безрадичи, Тарасовка, Плюты, Деревянки, Железное.

Также зона надзора установлена в городах Обухов и Украинка и пгт Козин.

В настоящее время специалистами ветеринарной медицины Госпотребслужбы принимаются все меры, предусмотренные действующей Инструкцией по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

Жителей перечисленных населенных пунктов просим с пониманием отнестись к действиям работников Госпотребслужбы и содействовать ликвидации вспышки и недопущению распространения АЧС на другие территории.

Отмечаем, что для предотвращения возникновения заболевания необходимо строго соблюдать требования биобезопасности и закрытого режима работы в хозяйствах всех форм собственности, в частности, не допускать въезд постороннего транспорта и вход посторонних лиц на территорию хозяйств, не посещать другие хозяйства, не контактировать с домашними или дикими свиньями, (включая охоту).