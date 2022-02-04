Национальное агентство по предотвращению коррупции обжалует решение Окружного административного суда города Киева по делу судьи Александры Брагиной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, ОАСК удовлетворил иск судьи и обязал НАПК принять ежегодные декларации Александры Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде.

Ранее судья отказалась подавать е-декларации за 2019 и 2020 годы, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись. Пока общественность не сможет ознакомиться с декларациями судьи за 2019 и 2020 годы, поскольку они не поданы в Реестр деклараций вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Пока факт неподачи декларации за 2020 год Александрой Брагиной расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

В чем суть дела?

В 2020 году судья Брагина подала в НАПК бумажную декларацию за 2019 год, мотивируя это религиозными убеждениями и невозможностью в этой связи получить электронную цифровую подпись. НАПК отказалось принять такую ​​декларацию, ведь Закон Украины «О предотвращении коррупции» прямо предусматривает единственную возможность подать декларацию – через сайт НАПК.

После этого судья подала иск к НАПК в ОАСК с требованием принять декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном виде.

Позиция НАПК сводилась к тому, что такие действия судьи не отвечают требованиям Конституции Украины, которая определяет, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений (ч. 4 ст. 35), Закон Украины «О предотвращении коррупции», предусматривающий обязанность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (в том числе судей), подавать декларацию за прошлый год до 1 апреля ежегодно (ст. 45), и несовместимы со статусом публичного лица, которым является судья.