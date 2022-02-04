также в разделеОбщество
В Украину идут атмосферные фронты: как поменяется погода
В Нацкорпусе опровергли российский фейк о «грязной ядерной бомбе»
Стрельба в Днипре: Рябчук отказался от своих показаний
СБУ разоблачила «серийного» псевдоминера в Харькове, мотив – личная неприязнь к властям
Кузьминых «нашелся»: адвокат утверждает, что нардеп в больнице
Шмыгаль встретился со студентами Могилянки
Из-за скандала с Трухиным пошатнулось кресло и под главой ГБР
США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео для вторжения
Рейдерство по-харьковски: Сеть клиник «Офтальмика» заявила о рейдерстве со стороны одного из собственников и его нового партнера Володи-Рюкзака
Пентагон: РФ готовит видео о «геноциде» как предлог для вторжения в Украину
МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке
В Украине похолодает, но оттепель не за горами
Глава МВД призвал нацгвардейцев сообщать о «дедовщине»
В Днипре снесут легендарный недострой – гостиницу «Парус»
На Черниговщине депутата будут судить за убийство на охоте
На ВДНХ начали сносить павильон для строительства «Президентского университета»
У 53% украинцев ухудшилось материальное положение
Задержан боевик, обстреливавший украинские позиции в районе Станицы Луганской

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство детектива НАБУ по избранию меры пресечения представителю столичного застройщика в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба ВАКС.

Указанное ходатайство судья удовлетворила частично – применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 232 900 гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: прибывать к следователю, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора, следственного судьи, суда по первому вызову; не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, прокурора; сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения – до 1 апреля 2022 года включительно.

Напомним, правоохранительные органы подозревают указанное лицо в попытке подкупа главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Представитель столичного застройщика уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Напомним, 1 февраля 2022 года НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги