В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту об увольнении директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Инициаторами проекта постановления №7010 стали 13 нардепов от «Европейской солидарности», а также представители «Голоса» Кира Рудык и Ярослав Железняк.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии. Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

В Государственном бюро расследований заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием нардепа Александра Трухина не было видео, которое обнародовал вчера журналист Михаил Ткач.