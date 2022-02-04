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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Соглашение о свободной торговле. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе Кабмина.

 «Соглашение будет иметь общий положительный эффект для экономики Украины и Турции и взаимовыгодно для наших стран. В отраслях, которые будут работать на экспорт, будут созданы новые рабочие места, сгенерирована добавленная стоимость, уплачены налоги. Украинские экспортеры на таможенных платежах будут экономить около $370 млн ежегодно. По предварительным прогнозам, соглашение будет ежегодно давать дополнительные 2,2% к ВВП нашего государства и 2,6% к доходам домохозяйств», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что договоренность позволит увеличить товарооборот с Турцией с $7,5 млрд до $10 млрд за 5 лет. Также благодаря сподписанию все дружественные страны Черноморского бассейна — Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина — будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами.
Forbes.ua

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