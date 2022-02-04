Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 3 февраля состоялось обсуждение ситуации с конкурсом на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», сообщили ForUm'у в пресс-службе Кабмина.

Во встрече приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр образования и науки Сергей Шкарлет, глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, почетный президент НУ «Киево-Могилянская академия» Вячеслав Брюховецкий, и.о. президента НУ «Киево-Могилянская академия» Денис Азаров, профессор Сергей Квит, доцент Александра Гуменна и представители студенческого сообщества.

«Правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс образовательного учреждения. Министерство образования и науки сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ «Киево-Могилянская академия», — сказал Шмыгаль.

Участники встречи договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов.

Напомним, 27 января в Киево-Могилянской академии во время выборов президента вуза на участок ворвалась группа неизвестных в масках и похитила ящик с бюллетенями.

Похищенный ящик нашли полицейские, которых вызвали на место происшествия. Ящик был немного сломан, но пломбу с него не сорвали. Второй ящик, который залили зеленкой, тоже невредим.

За должность президента академии состязались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменна.

Избирательная комиссия смогла подвести итоги выборов, поскольку количество выданных бюллетеней сошлось с количеством бюллетеней, которые были в ящиках. По результатам победил бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит – это признала даже его оппонентка Александра Гуменна.

Однако Сергей Шкарлет с этим не согласился и МОН назначил перевыборы.

В ответ Студенческая коллегия университета объявила «бессрочную забастовку НаУКМА против произвола МОН», а украинцы стали выражать негодование в соцсетях.