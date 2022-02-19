Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли в зону ООС, где пообщаются с военными и передадут им дроны.
Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, пишет Рубрика.
В район ООС прибыли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, нардепы Юрий Мысягин и Марьяна Безугла, говорится в сообщении.
"Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных", — подчеркнула Палийчук.
Напомним, что в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский решил отправить на линию фронта представителей от Верховной Рады и Кабмина.
Сам Данилов тоже собирался приехать.
В то же время, он не объяснил, с чем связано такое решение и чем будут заниматься чиновники в районе ООС.
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