В контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» пограничники обнаружили гражданина Украины, который входит в так называемую организацию «Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».
Мужчина 1957 года направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины, сообщила пресс-служба ГПСУ.
При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали «За заслуги перед отечеством», «За защиту Крыма», «5 лет крымской весне», «Крымская весна», которые он получил в 2014-2018 годы, и «завизированы» подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма.
Кроме того, мужчина имел удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации «Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым».
В ходе проверки пограничники выяснили, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории оккупированного Крыма, нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.
О факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», пограничники сообщили представителям Национальной полиции и передали «ополченца» правоохранителям.
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