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На Буковине директор Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» Елизавета Буйновская лишила верующих УПЦ права доступа к храму святого князя Александра Невского, расположенного в комплексе заповедника.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, администрация заповедника не пускает верующих УПЦ в восстановленный их руками Александро-Невский храм.

Отмечается, что директор приняла такие меры по требованию активистов. Сейчас на входной двери в храм висит амбарный замок, чего не было со времен распада СССР.

«Директор Хотинской крепости, Буйновская Елизавета Валентиновна, по требованию 5 активистов из Черновцов, закрыла для верующих Украинской Православной Церкви храм святого Александра Невского. Он находится на территории крепости. Этот храм прихожане за 30 лет (с 1990 года) постепенно за свой счет и трудом подняли из руин и превратили в жемчужину Хотинщины», – сообщает пресс-служба епархии.

Ранее радикалы «Правого сектора» запугивали руководство заповедника с требованием лишить УПЦ права пользования храмом Александра Невского и передать его ПЦУ.
Forbes.ua

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