НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Как пояснили в бюро, решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы.