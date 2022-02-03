Суд объявил обвинительный приговор мужчине, который угрожал убийством судьи в связи с ее деятельностью, связанной с совершением правосудия (ч. 1 ст. 377 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского районного суда Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.

Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с содержанием, которые содержали угрозы убийством указанной судьи.

В ходе досудебного расследования при обыске жилья мужчины правоохранители обнаружили технику, из которой он отправлял сообщения с угрозами.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Приговором Днепровского районного суда Киева обвиняемый признан виновным в совершенном и назначен наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, установлен испытательный срок 1 год.