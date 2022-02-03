В Украине ожидаются осадки. Так, в пятницу снег пройдет на Западе Украины и небольшой дождь – на юге Крыма. В субботу снег - на Западе, Севере и местами в Центре (кроме Днипра с районами). В воскресенье снег ночью на Востоке, днем мокрый снег только на Западе, сообщила синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории без существенных осадков.
В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза.
Днем 4 февраля на севере и в центре -2-7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля.
В ночь на субботу в большинстве областей Украины -4-10 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, на Западе 0-2 градуса мороза.
Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем побудут -3-6 градусов.
В воскресенье ночью мороз задержится лишь в восточной части -3-9 градусов, а в течение дня оттепели и небольшие «плюсы» охватят практически всю Украину.
Ветер усилится в субботу и воскресенье, преимущественно западных направлений.
В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.
В ночь на субботу столицу поморозит до -10-12 градусов, а днем начнется потепление. Выпадает периодически снег.
Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреным, без существенных осадков.
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