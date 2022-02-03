также в разделеОбщество
Глава МВД призвал нацгвардейцев сообщать о «дедовщине»
В Днипре снесут легендарный недострой – гостиницу «Парус»
На Черниговщине депутата будут судить за убийство на охоте
На ВДНХ начали сносить павильон для строительства «Президентского университета»
У 53% украинцев ухудшилось материальное положение
Задержан боевик, обстреливавший украинские позиции в районе Станицы Луганской
Чиновнице «Укрпошты» сообщили о подозрении в хищении марок на 800 тысяч
Ермак заболел коронавирусом
В Украину прибыл седьмой борт с военной помощью от США
Днепропетровский предприниматель хотел подкупить СБУшника за $500 тысяч
Нардеп Кузьминых объявлен в розыск
Скандальные выборы президента: Что происходит в Могилянке
СБУ разоблачила новую сеть интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине
Украина попросила ФРГ разблокировать поставку оружия другими странами
ГБР подозревает руководство «Голоса» в миллионной растрате
Жителю Мариуполя сообщили о подозрении за призывы добиваться «русского мира»
Резников: Вероятность эскалации сейчас низкая
Путин нашел для Поклонской новою должность

В Украине ожидаются осадки. Так, в пятницу снег пройдет на Западе Украины и небольшой дождь – на юге Крыма. В субботу снег - на Западе, Севере и местами в Центре (кроме Днипра с районами). В воскресенье снег ночью на Востоке, днем ​​мокрый снег только на Западе, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории без существенных осадков.

В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза.

Днем 4 февраля на севере и в центре -2-7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины -4-10 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, на Западе 0-2 градуса мороза.

Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем ​​побудут -3-6 градусов.

В воскресенье ночью мороз задержится лишь в восточной части -3-9 градусов, а в течение дня оттепели и небольшие «плюсы» охватят практически всю Украину.

Ветер усилится в субботу и воскресенье, преимущественно западных направлений.

В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков.

В ночь на субботу столицу поморозит до -10-12 градусов, а днем ​​начнется потепление. Выпадает периодически снег.

Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреным, без существенных осадков.
Forbes.ua

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги