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Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в республике Кабо-Верде и назначил ее заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Тексты указов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее МИД России сообщил, что отъезд Поклонской послом РФ на Кабо-Верде не состоится из-за того, что у нее «изменились личные обстоятельства».

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Тогда она сообщила, что планирует приступить к работе через неделю-две.  

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокремлевским прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц «Крымской весны» - способствовала аннексии полуострова Россией.

В Украине против Поклонской завершено досудебное расследование по факту госизмены.
Forbes.ua

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