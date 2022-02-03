Военнослужащие одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины задержали в Луганской области представителя вооруженных формирований РФ. Террорист решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях «русского мира».

Мужчину заметили, когда он двигался через линию боевого столкновения в сторону украинских позиций, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Во время задержания он находился в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения. Свои действия объяснил усталостью от войны и желанием увидеть жену и детей.

Задержанный с 2011 по 2016 год отбывал наказание в одной из исправительных колоний Луганской области за разбой. С 2016 года – член незаконных вооруженных формирований РФ. В террористической группировке им. Платова он получил прозвище «Малек» и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

Мужчина рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состава оккупационных войск, систематическом употреблении алкогольных напитков во время несения службы на линии боевого столкновения, а также жаловался на неуставное поведение командования подразделений.

Кроме того, боевик сообщил, что деятельность командира его батальона постоянно контролирует и направляет кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ, проходящий службу на ротационной основе.

Нарушитель был передан представителям Службы безопасности Украины.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.