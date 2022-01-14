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Легенда мирового бокса Владимир Кличко заявил о своей поддержке в выборах президента ФБУ Кирилла Шевченко, с 2009 года возглавляющего Киевскую городскую организацию Федерации бокса Украины. Об этом сообщается на сайте klitschko-brothers.

«В течение длительного руководства Киевской городской организацией ФБУ Кирилл Шевченко проявил себя как лидер, внес весомый вклад в развитие федерации не только на региональном, но и на всеукраинском уровне, — считает Кличко. — При его участии и поддержке проходят многочисленные спортивные мероприятия, открываются залы для занятий боксом. В должности президента ФБУ Кирилл Шевченко сможет еще ярче проявить свои человеческие качества и способствовать дальнейшей популяризации бокса и его развитию в масштабах Украины».

17 декабря на отчетно-избирательной конференции Федерации бокса президентом ФБУ был переизбран Владимир Продивус. Но 12 региональных федераций не признали результаты отчетно-избирательной конференции ФБУ и требуют перевыборов президента организации.

Согласно регламенту, чтобы конференция была признана легитимной, а выборы состоялись, должен быть собран кворум – представители минимум 17 федераций (в ФБУ входят 24 областных федерации и федерация города Киева).

Согласно заявлениям руководителей Киевской областной, Киевской городской, Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской и Донецкой областей представители их организаций в отчетно-избирательной конференции ФБУ не участвовали, а значит, кворума не было.

По словам президентов 12 областных федераций, единственным выходом из сложившейся ситуации они видят проведение новой отчетно-избирательной конференции ФБУ, президента и руководящих органов организации. С соответствующими заявлениями и доказательствами о многочисленных нарушениях во время проведения декабрьской отчетно-выборной конференции ФБУ они обратились в Министерство молодежи и спорта Украины, НОК Украины, Международную боксерскую ассоциацию (IBA), Международный олимпийский комитет (МОК), Министерство юстиций Украины и другие судебные инстанции. «Мы готовы отстаивать свои права до победы. Если понадобится, то и в судебном порядке вплоть до спортивно-арбитражного суда в Лозанне», — подчеркивают президенты федераций.
ForUm

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