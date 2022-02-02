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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сравнившую Россию с лисой на курятнике, ответной метафорой о медведе.

«Традиционно все-таки Россию всегда с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой и тяжелый для этого», - сказал Песков журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать слова Псаки в таком же образном ключе, передает Интерфакс.

«Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции», - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Псаки, возлагая на Москву ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины, сравнила Россию «с лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами».
ForUm

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