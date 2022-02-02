Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал запись в книге посетителей Софийского собора, сообщил Офис президента.
Президент Владимир Зеленский и Джонсон, находящийся в Украине с рабочим визитом, посетили выдающуюся достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник «София Киевская».
Лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, которыми украшен интерьер храма.
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