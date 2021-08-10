Сотрудники ГБР Мелитополя задержали на «горячем» начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры области должны платить дань.

Чиновника задержали во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тыс. 250 долларов США. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.

Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тыс. долларов США.

Проводятся первоочередные следственные действия, в томе числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.