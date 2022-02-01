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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета антироссийских международных санкций в случае нарушения российского войсками украинской границы.

«Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию», - сказал Джонсон в Киеве во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

«Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что автоматически эти санкции вступят в силу, с тем, чтобы в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию суверенной Украины, эти санкции начали работать. Хотел бы добавить относительно позиции наших американских партнеров. Мы надеемся, что с ними мы уже согласовали такой подход, и эти санкции заработают одновременно», - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что это делается «не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии».
ForUm

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