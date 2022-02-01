Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который находится в нашей стране с рабочим визитом.
Под председательством Зеленского и Джонсона состоятся украино-британские переговоры, сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП.
После завершения переговоров президент и премьер-министр Великобритании проведут встречу с представителями средств массовой информации.
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