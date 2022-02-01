Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти людей во всем мире. И Украина не исключение. В список заболеваний, которые уносят больше всего жизней, также входят цереброваскулярные патологии, рак и инфекции. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2018 году, внесла изменения в общую структуру заболеваемости.

В 2021 году в Украине умерло немногим меньше 650 тысяч людей. Традиционно наибольшее количество смертей вызвала ишемическая болезнь сердца (275 000). На втором месте находится коронавирусная инфекция. От нее в прошлом году умерло почти 77 000 украинцев. Далее идут цереброваскулярные заболевания (75 000). На четвертом месте – злокачественные новообразования (68 000). И замыкают пятерку лидеров грипп и пневмония (20 000).

По данным Госстата, число умерших в Украине за период с января по ноябрь минувшего года увеличилось на 18,36% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты в области здравоохранения называют пандемию COVID-19 основной причиной повышения смертности населения. При этом они делают акцент на том, что коронавирусная инфекция негативно влияет на состояние здоровья украинцев как прямым, так и косвенным путем.

Ежедневно вирус уносит чьи-то жизни. Но это еще не все. Боясь заразиться, многие украинцы перестали ходить к врачам. В этом есть свой резон. В государственных поликлиниках доктора принимают всего по 2–3 часа в день, из-за чего под кабинетами образуются огромные очереди. Вероятность подхватить инфекцию в таких условиях очень высокая.

Медики бьют тревогу. Из-за того, что пациенты не ходят на профилактические осмотры и занимаются самолечением, растет риск развития серьезных заболеваний. Врачи настаивают на том, чтобы украинцы, несмотря на распространение коронавируса, обращались за медицинской помощью.

Где лечиться в период пандемии COVID-19?

В настоящее время многие медицинские учреждения стараются оказывать консультационные услуги в удаленном режиме. Однако такой подход реализован не во всех государственных больницах. Некоторые поликлиники продолжают принимать пациентов по старому принципу, несмотря на риск заражения коронавирусом. Однако выбор у пациентов все же есть. Большинство частных клиник организовывают прием больных таким образом, чтобы избежать большого скопления людей и при этом оказать эффективную врачебную помощь.

Клиника РМЦ в Харькове – хороший пример медучреждения, где пациенты могут получить консультацию, а также пройти диагностику и лечение, не боясь заразиться коронавирусом. Региональный медицинский центр представляет собой крупный многопрофильный комплекс с большим количеством врачей и медперсонала. Пациенты могут записаться на прием в удобное для них время и не простаивать в очередях под кабинетом врача.

РМЦ оказывает услуги в более чем 25 направлениях медицины. Это означает, что все необходимые диагностические и терапевтические процедуры можно пройти в рамках одной клиники. Дополнительным плюсом является возможность лечения всех членов семьи. Это очень удобно, экономит время, уменьшает риск заражения инфекционными заболеваниями.

Преимущества обращения в Региональный медицинский центр

РМЦ – одна из немногих клиник в Украине, которая стремится к европейскому уровню обслуживания. Лечебно-диагностический комплекс постоянно развивается: проводится текущий ремонт помещений, закупается новое медоборудование, расширяется перечень услуг. Например, недавно в РМЦ было открыто специальное отделение, где пациенты могут получить консультацию и пройти реабилитацию после COVID-19. Также в клинике начало действовать хирургическое отделение, где проводят минимально инвазивные операции для лечения урологических, проктологических, фенологических заболеваний. В РМЦ можно пройти профосмотр, получить все необходимые медицинские справки, сделать прививки.

Среди основных преимуществ лечебно-диагностического комплекса:

возможность выбрать врача в соответствии с индивидуальными потребностями и личными предпочтениями пациента;

современное, постоянно обновляющееся диагностическое и терапевтическое оборудование;

применение современных протоколов лечения, соответствующих стандартам Минздрава Украины и ВОЗ;

доброжелательная атмосфера и внимательное отношение к пациентам.

Если вам или вашим близким нужна качественная медицинская помощь, двери клиники РМЦ в Харькове всегда открыты!