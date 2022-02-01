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Цена газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа «Газпрома» по украинскому коридору и падению реверса в Польшу.

Во вторник ближайший (мартовский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до $898 за тысячу кубов, сообщает Интерфакс.

В январе средняя стоимость контракта «на день вперед» на хабе TTF составила $976, в декабре - $1310 за тысячу кубометров.

Главная новость дня на газовом рынке Европы - увеличение прокачки российского газа через Украину. Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля повысилась до 107,7 млн куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м). В январе транзит «Газпрома» через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Кроме того, реверсный поток по газопроводу «Ямал-Европа» во вторник упал почти в шесть раз по отношению к понедельнику.

Из экспортных газопроводов «Газпром» приоритетно загружает «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки). Газопроводу «Ямал-Европа» в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

«Газпром» не прокачивает газ по «Ямалу-Европе» с 21 декабря 2021 года. Однако с учетом уже полной загрузки украинского коридора очередь может дойти и до использования мощностей этого газопровода.
ForUm

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