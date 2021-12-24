также в разделеЭкономика
Украинские кондитеры сокращают производство из-за дорогого газа 10
Мировые цены на сырье выросли в 2021 году: причины 14
Шмыгаль заявил о существенном прогрессе в выполнения Соглашения об ассоциации 28
Украина продлила эмбарго на товары из России до 2023 года 17
Украина подписала газовое соглашение с Венгрией 47
Нафтогаз пожаловался в Еврокомиссию на Газпром 52
Компании Roshen возмущены многомиллионном штрафом АМКУ 36
АМКУ оштрафовал компании из группы Roshen на 283 млн гривен 41
Программа налоговой амнистии от Гетманцева полностью провалилась: декларации подали всего 40 человек 44
Кабмин утвердил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты 34
Украинские кондитеры будут экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию 57
Налоговая отменит доначисление 1,1 млрд налогов «Синево» 29
В Украине выросли цены на популярные крупы 211
Названы самые большая и маленькая зарплаты украинских министров 33
В Госстате рассказали, как изменились цены на продукты в течение 2021 года 27
Нафтогаз автоматически переводит клиентов ПОН на годовыетарифы 45
Резиденты Дия City получат специальные условия налогооблажения 28
НБУ не против микрокредитов под 1000% годовых 29

За последние два дня цены на газ в Европе упали на треть от исторического максимума 21 декабря.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает Укринформ. 

В четверг 23 декабря фьючерсы на TTF завершились на уровне 1485 долларов за тысячу кубометров, тогда как во вторник 21 декабря торговались более 2000 долларов.

В пятницу же утром стоимость январского фьючерса на TTF составила около 1300 долларов за тысячу кубов.

Как сообщал ForUm, цены на газ на торгах 21 декабря побили рекорд - пересечена отметка в 2000 долларов за тысячу кубометров
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги