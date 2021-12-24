За последние два дня цены на газ в Европе упали на треть от исторического максимума 21 декабря.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает Укринформ.

В четверг 23 декабря фьючерсы на TTF завершились на уровне 1485 долларов за тысячу кубометров, тогда как во вторник 21 декабря торговались более 2000 долларов.

В пятницу же утром стоимость январского фьючерса на TTF составила около 1300 долларов за тысячу кубов.

Как сообщал ForUm, цены на газ на торгах 21 декабря побили рекорд - пересечена отметка в 2000 долларов за тысячу кубометров.