За последние два дня цены на газ в Европе упали на треть от исторического максимума 21 декабря.
Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает Укринформ.
В четверг 23 декабря фьючерсы на TTF завершились на уровне 1485 долларов за тысячу кубометров, тогда как во вторник 21 декабря торговались более 2000 долларов.
В пятницу же утром стоимость январского фьючерса на TTF составила около 1300 долларов за тысячу кубов.
Как сообщал ForUm, цены на газ на торгах 21 декабря побили рекорд - пересечена отметка в 2000 долларов за тысячу кубометров.
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