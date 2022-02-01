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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы у границ Украины.

Об этом  он сказал во время разговора с Washington Post, передает Европейская правда.

«Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Теперь мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче. Поэтому мы должны быть готовы, существует реальный риск нового российского вторжения или определенного рода агрессивных действий против Украины», - заявил Столтенберг.

В то же время, по его словам, уверенности нет и союзники продолжают работать над политическим решением. У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними, сказал генсек.

«Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается. Это факт, это реальность», - сказал Столтенберг.

Он назвал это наращивание неоправданным и заявил, что Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и вступить в серьезный политический диалог с НАТО.

Комментируя прозвучавшие в Киеве комментарии о чрезмерной панике на Западе в связи с ситуацией в районе границы Украины с Россией, Столтенберг отметил: «Для альянса невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны».

«Есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Беларуси, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину», - сказал он также. По его словам, Россия в прошлом уже прибегала к подобного рода тактике.

Столтенберг отметил, что у НАТО «нет уверенности насчет намерений России». Он подчеркнул, что теперь Россия должна сама решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.
ForUm

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