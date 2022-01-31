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В Офисе президента Украины приветствуют, что в Кремле начали осознавать безальтернативность прямых контактов между президентами Украины и РФ, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров.

«Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – ред.)», - рассказал Никифоров в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Он добавил, что по состоянию на 31 января в календаре президента Украины Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.

«В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны», - сказал Никифоров.

Как сообщалось, 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений. При этом, обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе, как отметил Лавров, должно проходить в Трехсторонней контактной группе.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.
ForUm

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