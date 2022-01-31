100-процентной вероятности молниеносной наступательной операции России на Харьков пока не существует, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятности нет», – сказал Резников в интервью lb.ua.

«Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет», – добавил он.

Кроме того, по словам министра, это нереально «при нашем опыте, вооружении, готовности, настроении, сплоченности».

«Нереально. Никто Харьков никому не отдаст. Я так понимаю, что слова президента были несколько искажены или неправильно трактованы», – заявил глава Минобороны.

Кроме того, подчеркнул Резников, прямое вторжение повлечет за собой для Российской Федерации «большой, серьезный ряд потерь».

«Не только человеческого характера, потерь экономических, политических с точки зрения международного влияния», – сказал он.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом масштабной войны.

В ответ мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Зеленского не играть со словами.