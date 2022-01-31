30 января около 6:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей ВАЗ 2121 и Mazda вблизи поселка Гребенки, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Известно, что за рулем автомобиля ВАЗ 2121 находился 28-летний водитель, рядом с которым находилась его 29-летняя беременная жена, умершая до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.
31-летняя водитель автомобиля Mazda, работник банка, после аварии находилась в шоковом состоянии.
Все участники происшествия - жители столицы. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено.
После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию данного события.
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