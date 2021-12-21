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Президент Владимир Зеленский рассчитывает на получение Украиной членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и конкретную временную перспективу членства в НАТО в 2022 году.

Об этом он заявил во время выступления на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», которая проходит в Гуте Ивано-Франковской области.

По словам Зеленского, Украина должна быстро двигаться, а потому не должна тратить время на второстепенные вещи.

«Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретно. И хотим ее получить в 2022 году», – заявил президент Украины.

Для достижения всех этих целей, по мнению главы государства, нужна вторая вещь – креативность. Ведь желание быстрого результата вынуждает Украину искать все возможные пути его достижения.

«Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и предлагать каждый день новые механизмы, новые форматы. Каждый из вас должен пойти дальше традиционной политической плоскости. Подумать, как мы можем помочь своему государству, Украине, кроме обычных ежедневных призывов о сохранении санкций или вступлении в НАТО. Я очень сильно жду таких форматов, очень жду ваших инициативных идей», – отметил Зеленский.
ForUm

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