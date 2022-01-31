Во вторник, 1 февраля, в Украине без существенных осадков, но будет немного с морозцем, сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ближайшую ночь ожидается -2-8 градусов, днем во вторник от 3 мороза до 2 тепла.
На дорогах гололедица.
Есть вероятность небольшого снега в Карпатах, околокарпатских областях местами, немного дождя на Одесчине и незначительного снега на Сумщине.
Ветер преимущественно западного направления станет умеренным.
В Киеве февраль начнется свежей погодой – ночью до 5 мороза, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.
В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время