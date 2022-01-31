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Во вторник, 1 февраля, в Украине без существенных осадков, но будет немного с морозцем, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь ожидается -2-8 градусов, днем ​​во вторник от 3 мороза до 2 тепла.

На дорогах гололедица.

Есть вероятность небольшого снега в Карпатах, околокарпатских областях местами, немного дождя на Одесчине и незначительного снега на Сумщине.

Ветер преимущественно западного направления станет умеренным.

В Киеве февраль начнется свежей погодой – ночью до 5 мороза, днем ​​0-2 градуса мороза. Гололедица.

В дальнейшем будет преобладать умеренно холодная погода.
ForUm

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