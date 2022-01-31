За какие достоинства украинцы ценят пластиковые окна Salamander

На украинском рынке представлены пластиковые окна и двери различных мировых брендов, каждый из которых предлагает продукцию, отличающуюся качеством, надежностью, комплектацией, эксплуатационными характеристиками. Если рассматривать соотношение цены и качества, то наиболее эффективными можно смело назвать металлопластиковые оконные конструкции Salamander. Это именитый немецкий бренд с более 100-летней историей, который предлагает окна безукоризненного качества, подходящие для остекления квартир, домов, офисов, коммерческих, административных и других помещений.

Купить окна Саламандер в Украине вы можете в компании VIKNA.UA. Это официальный партнер немецкого производителя, который предлагает только качественные оригинальные оконные системы с длительной гарантией. На сайте https://vikna.ua/brands/salamander/ представлены металлопластиковые окна различных типов профилей, которые имеют разную комплектацию, дизайнерское и стилистическое исполнение.

Особенности производства продукции Саламандер

Если вы решите заказать пластиковые окна Salamander, то конструкции из профилей немецкого бренда будут изготовлены по индивидуальному проекту под конкретные проемы в квартире или доме. В процессе изготовления применяется многоступенчатая система контроля качества. Рамы окон выполняют на автоматическим линиях, после чего в профили вставляют стеклопакеты и запакечивают их на специальных стендах, что обеспечивает идеальную чистоту стекол и полную герметичность стыков.

На следующем этапе выполняется установка фурнитуры, а в конце каждую оконную конструкцию проверяют сотрудники ОТК с применением специального протокола, в результате чего на изделие ставится отметка о подтверждении качества. В производстве пластиковых окон Salamander используются только оригинальные комплектующие в виде соединителей, расширителей, подставочных профилей.

Конструкционные особенности и достоинства систем Саламандер

Пластиковые окна Саламандер выполняются из профилей, имеющих минимальную толщину армирования 1.5 мм, благодаря чему конструкции немецкого бренда считаются усиленными. Профили производителя обладают повышенной жесткостью, идеальными геометрическими формами, надежностью работы установленной фурнитуры. В каталоге VIKNA.UA также представлены металлопластиковые окна с армированием 1.8, 2 мм и более, которые гарантируют наивысший класс защиты.

В целом окна Salamander характеризуются такими достоинствами:

превосходные тепло- и шумоизоляционные свойства;

надежное противодействие любым пробам взлома;

красивый дизайн, разнообразие стилистического исполнения;

повышенная прочность и долговечность.

Оконные конструкции Саламандер могут оснащаться фурнитурой марок MACO или ROTO, при этом покупателям предлагаются различные варианты исполнения от простых до сверх противовзломных.