Замена дверей и окон является одной из приоритетных задач при выполнении капитального ремонта дома или квартиры. Деревянные конструкции себя практически изжили, поэтому все больше пользователей отдает предпочтение металлопластиковым системами. Вопрос замены окон важен для каждого, поскольку от них зависит микроклимат в помещении и комфорт.

Преимущества ПВХ-конструкций

Необходимо учитывать, что ощутить все преимущества и достоинства ПВХ-систем можно только при условии, что их монтаж будет выполнен верно. Заказать металлопластиковые окна в Windows Group — значит получить качественный товар с гарантией. Специалисты компании не первый год занимаются установкой и имеют огромный опыт в выполнении монтажных работ.

Чем примечательны металлопластиковые конструкции

Большой выбор цветов. Может показаться, что ПВХ-конструкции поставляются только в белом цвете, но это не так. Белый - классический вариант, считается универсальным, поскольку подходит под любой дизайн. В зависимости от особенностей проекта, профиль можно заламинировать в любой цвет.

Комфортный микроклимат. ПВХ-системы защищают помещение от сквозняков. Максимальная герметизация проема обеспечивается за счет качественного уплотнителя. Это позволяет защитить дом не только от сквозняка, но и от шумов извне.

Большой выбор. В продаже можно встретить разные типы конструкций, как распашные, так и раздвижные. При необходимости вы можете заказать монтаж глухих окон.

Надежность. Высокая прочность обеспечивает максимальную защиту ПВХ-систем от ударов и нагрузок. Кроме того, металлопластик не горит и не тлеет, поэтому обладает устойчивостью к воздействию огня.

Простой уход. Обслуживание металлопластиковых конструкций сводится к периодическому удалению грязи и регулировке фурнитуры.

Кроме того, ПВХ-окна характеризуются устойчивостью ко взлому. Антивандальные системы невосприимчивы к внешним воздействиям.

Технология производства металлопластиковых окон

Для изготовления ПВХ-профилей используется поливинилхлорид - в зависимости от производителя, он может быть порошкообразный или гранулированный. Пластиковое окно сначала получается белым, а затем производится его ламинация, если того требует заказчик. Профиль армируется с применением стального сердечника. Это гарантирует высокую жесткость и прочность системы в целом. Сталь характеризуется невосприимчивостью к перепадам температур и может сохранять свои размеры в любых условиях. Углы усиливаются, что гарантирует дополнительную прочность рамы и створки.

После этого профиль нарезается на заготовки. Последние используются для производства оконных и дверных модулей. Куски ПВХ свариваются, но производитель при этом должен фиксировать углы одновременно, чтобы обеспечить прочность и точность форм. На завершающем этапе выполняется зачистка швов.

Какие существуют разновидности дверей и чем они отличаются

Балконный блок в классическом виде включает в себя окно с дверью. Поскольку это элементы одной конструкции, они должны быть выполнены из одного профиля и иметь одинаковые характеристики. В стандартном виде окно обязательно глухое, а дверь — распашная или поворотно-откидная. Наружная сторона, в зависимости от проекта, может оснащаться защелкой.

Что касается межкомнатных вариантов, то к ним также предъявляется требование - хорошая звукоизоляция. Металлопластиковые системы могут использоваться не только в быту, но и на коммерческих объектах. Для производства может применяться трех- или пятикамерный профиль. Что касается входных дверей, они фиксируются в проеме с помощью анкерных пластин, а для изготовления используется высокопрочный профиль, не подверженный деформации.