Изготовим, доставим, установим! И даже если вы на карантине, вы легко сможете установить изделия по нашим инструкциям. Так что не стоит откладывать свой комфорт и безопасность на потом. Сейчас идеальное время, чтобы заняться улучшением быта.

Наша компания liniyacomforta.com.ua известна в каждом уголке Украины, в каждом городе и поселке вы сможете найти наших довольных клиентов, а их у нас около 7 тысяч.

Мы являемся официальным партнером мирового лидера компании «Алютех». И уже более 12 лет мы выполняем самые сложные и уникальные заказы, за которые даже и не думают браться другие. Все работы полностью уникальны и не имеют аналогов на рынке.

У нас вы можете заказать:

металлопластиковые окна, двери, перегородки, для закрытия проемов, сбережения тепла, и зонирования помещений.

въездные ворота: гаражные и промышленные секционные, панорамные, распашные и откатные на ручном или автоматическом управлении,

защитные роллеты для окон и дверей из крепкого стального профиля, цельного или перфорированного.

шлагбаумы для регулировки движения на территории.

маркизы для окон, террас и балконов, чтобы ваши вечера и посиделки были еще уютнее, а также, чтобы палящее солнце позволяло поставить рабочий стол у окна.

Преимущества работы з компанией «Линия комфорта»:

Компетентность. В нашей компании работают только профессионалы. Каждый сотрудник хорошо знает производственный процесс, всегда вникает в детали, что позволяет вести заказ от начала и до установки, контролируя абсолютно все этапы, и может по каждому из них вас проконсультировать. Своевременность. Если наш менеджер пообещал вам смету через 15 минут. Она будет у вас вовремя. Все сроки соблюдаются строго, и обсуждаются на начальной стадии оформления заказа. Индивидуальный подход. Для нас нет невыполнимых задач, все заказы оформляем максимально с учетом пожеланий клиента. Цвет, текстура, размеры, формы. Все обсудим, все выполним. Комплексность. Мы предложим вам решение, которое закроет все ваши вопросы, мы можем установить изделия под ключ провести попутно диагностику ранее установленных изделий, провести срочный сервис. Кроме того, мы уверены в качестве своих изделий, действий, поэтому даем гарантию на изделия – 1 год, гарантия на ремонтные работы – 6 месяцев.

Звоните в «Линию комфорта» прямо сейчас. Мы готовы предоставить вам качество по оптимальной цене.