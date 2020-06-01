Изготовим, доставим, установим! И даже если вы на карантине, вы легко сможете установить изделия по нашим инструкциям. Так что не стоит откладывать свой комфорт и безопасность на потом. Сейчас идеальное время, чтобы заняться улучшением быта.
Наша компания liniyacomforta.com.ua известна в каждом уголке Украины, в каждом городе и поселке вы сможете найти наших довольных клиентов, а их у нас около 7 тысяч.
Мы являемся официальным партнером мирового лидера компании «Алютех». И уже более 12 лет мы выполняем самые сложные и уникальные заказы, за которые даже и не думают браться другие. Все работы полностью уникальны и не имеют аналогов на рынке.
У нас вы можете заказать:
- металлопластиковые окна, двери, перегородки, для закрытия проемов, сбережения тепла, и зонирования помещений.
- въездные ворота: гаражные и промышленные секционные, панорамные, распашные и откатные на ручном или автоматическом управлении,
- защитные роллеты для окон и дверей из крепкого стального профиля, цельного или перфорированного.
- шлагбаумы для регулировки движения на территории.
- маркизы для окон, террас и балконов, чтобы ваши вечера и посиделки были еще уютнее, а также, чтобы палящее солнце позволяло поставить рабочий стол у окна.
Преимущества работы з компанией «Линия комфорта»:
- Компетентность. В нашей компании работают только профессионалы. Каждый сотрудник хорошо знает производственный процесс, всегда вникает в детали, что позволяет вести заказ от начала и до установки, контролируя абсолютно все этапы, и может по каждому из них вас проконсультировать.
- Своевременность. Если наш менеджер пообещал вам смету через 15 минут. Она будет у вас вовремя. Все сроки соблюдаются строго, и обсуждаются на начальной стадии оформления заказа.
- Индивидуальный подход. Для нас нет невыполнимых задач, все заказы оформляем максимально с учетом пожеланий клиента. Цвет, текстура, размеры, формы. Все обсудим, все выполним.
- Комплексность. Мы предложим вам решение, которое закроет все ваши вопросы, мы можем установить изделия под ключ провести попутно диагностику ранее установленных изделий, провести срочный сервис.
- Кроме того, мы уверены в качестве своих изделий, действий, поэтому даем гарантию на изделия – 1 год, гарантия на ремонтные работы – 6 месяцев.
Звоните в «Линию комфорта» прямо сейчас. Мы готовы предоставить вам качество по оптимальной цене.
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