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За сутки 30 января в Украине зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 322 человека;
  • летальных исходов – 78;
  • выздоровело – 4 346 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 064 495 человек;
  • выдоровели – 3 622 745 человек;
  • летальных исходов – 100 203
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. В общей сложности проведено 30 300 581 прививки.
ForUm

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