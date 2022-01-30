Несмотря на хороший урожай прошлого года, цена на гречку может достигнуть в этом году 80 гривен. Стоимость популярной крупы вырастет до такой отметки, если введут запрет на ее импорт.

О том, почему цена гречку растет, как на дрожжах, рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, пишет Today.ua.

Даже на фоне общего подорожания продуктов, цена на гречку в Украине выбилась в лидеры. Быстрее растут разве что цены на подсолнечное масло. Только за прошлый год стоимость гречки выросла на четверть. А за январь нынешнего года она ушла вверх еще на 5-7%. Ныне средняя стоимость килограмма гречневой крупы в торговой сети составляет 50 гривен.

В прошлом году в Украине собрали неплохой урожай гречки. Во-первых, аграрии заложили под эту культуру большие посевные площади, нежели в 2020 году: 84 тыс. гектаров против 81. Во-вторых, правительство в прошлом году выделило 50 млн гривен на поддержку аграриев, которые взялись за производство гречки. Это позволило им дополнительно вложить по 1,5 тыс. гривен в каждый гектар гречневого поля.

Но даже при таких условиях всего собранного урожая Украине не хватает. Ежегодно наша страна импортирует из-за границы еще около половины того, что собрала. В этом году, например, для покрытия потребностей внутреннего рынка Украине понадобится еще около 70 тысяч тонн импорта. Обычно он идет из России.

Однако если в этом году Россия запретит импорт гречки (а такое уже было с мая по сентябрь прошлого года), то цена на гречку в Украине резко вырастет. Тогда она будет не по 50 гривен, как сейчас, а намного выше.

"Если российского импорта не будет, средняя цена может возрасти весной до 70-80 грн за кг", - говорит Сергей Громовой.