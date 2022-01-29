Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня має намір відвідає Україну.

Про це повідомляють The Guardian та BBC, із посиланнями на джерела у британському уряді.

Згідно з джерелами, британський прем’єр сповнений рішучості «прискорити дипломатичні зусилля» та «посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття» в найближчі дні.

Запланована поїздка в регіон відбувається на тлі зростання напруженості між Україною та Росією, яка продовжує нарощувати свої сили на кордоні.

Наразі точна дата приїзду політика невідома. Крім того, упродовж найближчих двох тижнів британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс має відвідати Москву.

Перед цим стало відомо, що Джонсон проведе телефонну розмову з Путіним. Він хоче віднадити російського президента від ескалації на сході України.

Джонсон також розгляне низку варіантів дій від вищих військових посадовців Великої Британії, зокрема щодо нового розміщення військ і подальшого посилення оборони НАТО.

Також очікується, що британське МЗС 31 січня оголосить про посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, союзники НАТО переводять сили у режим очікування та посилають додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову діяльність в Україні та навколо неї.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"Когда в течение ближайшей недели он будет разговаривать с президентом Путиным, то подчеркнёт, что России необходимо снизить напряжённость (близ Украины - ИФ) и работать на дипломатическом уровне", - заявил собеседник британских журналистов.