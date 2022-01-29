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Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена растет напряженность из-за разногласий относительно угрозы нападения на Украину со стороны России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, пишет УНН.

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и представителями администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", - пишут авторы статьи.

В статье указывается, что сначала, осенью, Зеленский был обеспокоен оценкам США и "публично обвинил Россию в ноябре в планировании государственного переворота с целью свержения его правительства". Это обвинение, как указано, "по крайней мере частично подпитывалось аналогичной разведывательной информацией, предоставленной Украине на то время США, о чем сообщали тогда источники CNN".

"Но Зеленскому и его помощникам в последние недели надоело то, что они считают "чрезмерной реакцией" США, которая, по их мнению, разжигает панику и вызывает экономические потрясения внутри Украины, в то время как США отказываются принимать упреждающие меры сдерживания, такие как введение новых санкций против России, сообщили источники", - сказано в статье.

CNN, как отмечается, связался с офисом Зеленского, чтобы прокомментировать эту историю.

"Тем временем Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США, и считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию", - сообщает телеканал.

Телеканал напоминает заявление Зеленского на пресс-конференции 28 января. "Я президент Украины, я базируюсь здесь, и я думаю, что знаю подробности глубже, чем любой другой президент", - сказал Зеленский журналистам, когда его спросили о его разногласиях с Байденом.

"Его комментарии были на сегодняшний день самым четким свидетельством кипящих разногласий, которые проявлялись в телефонных разговорах между американскими и украинскими официальными лицами в течение нескольких недель. В Белом доме официальные лица расценили пресс-конференцию Зеленского как направленную в первую очередь на внутреннюю аудиторию с прицелом на обеспечение спокойствия и стабилизацию экономики", - говорится в статье.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января провели длительную телефонную беседу.

После переговоров американский телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что разговор Байдена с президентом Украины "не прошел хорошо", указав на якобы расхождения между оценкой угрозы со стороны РФ.

После публикации представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что информация в ней - "это неправда".

Пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров позже также написал, что сообщения CNN "совершенно не соответствуют действительности".

О том, что сообщения СМИ о конфликте или напряжении во время телефонных переговоров президентов Украины и США, не соответствуют действительности, заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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