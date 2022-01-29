также в разделеМир
Конгрессмены: Быстрого продвижения закона о статусе Украины "НАТО Плюс" не будет 4
США, Германия и Франция обсудили ситуацию вокруг Украины 8
Премьер Британии планирует поговорить с Путиным 19
Ученые: Мутация COVID-19 происходит из-за людской безответственности 14
Лукашенко рассказал, как долго собирается быть президентом 22
ФРГ вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже 13
В Каталонии помиловали женщин, осужденных за колдовство 400 лет назад 54
Газпром создал отдельную компанию для сертификации «Северного потока 2» 165
Германия обвинила в шпионаже россиянина, работавшего в баварском университете 15
Норвегия отменит карантин для всех путешественников 13
Российские миллиардеры потеряли $28 млрд из-за риска вторжения в Украину 19
В США заявили о готовности обеспечивать Европу газом 28
В Дании планируют отменить все COVID-ограничения со следующей недели 14
Блинкен против превентивных санкций против России – подорвет сдерживание 18
Президент Армении подал в отставку, СМИ назвали возможных преемников 37
Великобритания угрожает России жесткими санкциями 30
Директор компании Pfizer предлагает сделать вакцинацию ежегодной 90
Основатель Amazon решил вложить деньги в бессмертие 39

Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Он уточнил, что численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8 500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Кроме того, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в случае войны с Россией - к конфликту будут привлечены также и страны НАТО, которые раньше были частью Советского Союза.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что для Кремля война с Украиной является "неприемлемой" даже в мыслях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
9
Теги