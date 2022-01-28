На 49-м году жизни скончался известный украинский боксер Владимир Вирчис, сообщила Федерация бокса Украины.
О причинах смерти не сообщается.
Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).
На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.
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