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На 49-м году жизни скончался известный украинский боксер Владимир Вирчис, сообщила Федерация бокса Украины.

О причинах смерти не сообщается.

Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.
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