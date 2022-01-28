Западные чиновники оборонных ведомств уверены, что Россия «завершила последние приготовления к вторжению в Украину», отправив на границу медицинские подразделения, сообщает The Wall Street Journal

Также отмечается, что Москва достигла уровня готовности, «которого не было никогда», передает Украинская правда.

В статье говорится, что эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, однако они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина.

Также отмечается, что «американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных».

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре.